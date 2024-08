Respirateurs: Philips saisit la justice contre un laboratoire américain

( ANP / KOEN VAN WEEL )

Le fabricant néerlandais de dispositifs médicaux Philips a annoncé jeudi avoir intenté une action en justice contre un laboratoire américain accusé d'avoir surestimé les risques liés à des appareils respiratoires, objets d'un rappel massif.

Philips avait annoncé en 2021 le rappel de ces machines DreamStation contre l'apnée du sommeil. Les utilisateurs risquaient d'inhaler ou d'avaler des morceaux de mousse insonorisante toxique.

Selon Philips, PSN Labs a surestimé le danger que représentaient les appareils pour les patients en raison de tests et d'analyses incorrects, avant de chercher à "dissimuler" ses erreurs.

Sur la base de ces résultats, Philips avait décidé de rappeler 5,6 millions d'appareils dans le monde, une affaire qui a coûté au total entre 4 et 5 milliards d'euros, selon l'agence de presse néerlandaise ANP, et entraîné la suppression de milliers d'emplois.

"Cette action en justice vise à tenir PSN responsable de sa conduite inacceptable", a déclaré un porte-parole du groupe néerlandais à l'AFP.

"Philips Respironics aurait procédé à un rappel différent et plus ciblé si PSN n’avait pas commis ses graves erreurs et n’avait pas largement surestimé le risque potentiel pour les patients, suscitant ainsi des inquiétudes injustifiées", a-t-il ajouté.

Depuis, Philips a déclaré avoir effectué "des tests indépendants importants" sur la mousse de ses appareils.

En 2023, cinq laboratoires indépendants et accrédités n’ont constaté aucun préjudice notable pour la santé des patients, selon Philips.

"Avec cette action en justice, nous tenons PSN responsable des erreurs qu’il a commises et en particulier de la conduite répréhensible visant à dissimuler ses erreurs après en avoir eu connaissance", a souligné le porte-parole.

Cette procédure contre le laboratoire américain ne retardera pas un règlement convenu précédemment par Philips aux États-Unis, a-t-il précisé.

Le groupe avait annoncé en avril qu'il paierait 1,1 milliard de dollars pour régler des litiges aux Etats-Unis après le rappel massif d'appareils respiratoires.