ResMed recule de 5% après une nette décélération de sa croissance

ResMed reculait d'environ 5% dans les échanges électroniques jeudi, les investisseurs semblant davantage retenir le ralentissement de la croissance et l'essoufflement du levier opérationnel que le léger dépassement des attentes trimestrielles.

Le spécialiste américano-australien des dispositifs médicaux connectés destinés au traitement de l'apnée du sommeil et des troubles respiratoires a réalisé un chiffre d'affaires de 1,464 MdUSD, en hausse de 9% sur un an et légèrement supérieur au consensus de 1,46 MdUSD. Le bénéfice ajusté par action a progressé de 16% à 2,95 dollars, contre 2,893 dollars attendus, soutenu notamment par la bonne tenue des ventes de masques et accessoires.

La dynamique apparaît néanmoins moins favorable qu'au trimestre précédent, lorsque les revenus avaient progressé de 11% et le bénéfice ajusté par action de 21%. La marge opérationnelle ajustée est restée pratiquement stable à 35,2%, tandis que les dépenses de recherche et développement ont bondi de 22%. Le flux de trésorerie disponible a par ailleurs reculé d'environ 21%, à 404 MUSD. La marge brute publiée a également été pénalisée par une charge de 41,9 MUSD liée à une notification de sécurité concernant les ventilateurs Astral.

Alors que le marché des troubles du sommeil évolue avec l'essor des objets connectés, du dépistage numérique et des traitements contre l'obésité, ResMed cherche parallèlement à recentrer son portefeuille. Le groupe prévoit de céder MatrixCare, d'intégrer Noctrix Health et de renforcer ses partenariats avec des plateformes comme Oura. Malgré plus de 1,85 MdUSD promis aux actionnaires en 2027, le marché semble attendre davantage de visibilité sur la croissance organique, la conversion en trésorerie et le coût de cette nouvelle phase d'investissement.