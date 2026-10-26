Réservoirs compacts : Equinor et Aker BP unissent leurs forces en mer du Nord

La compagnie d'énergie pétrolière et éolienne norvégienne Equinor et Aker BP (société norvégienne d'exploration et de développement pétrolier) s'engagent dans une collaboration stratégique portant sur les réservoirs compacts du plateau continental norvégien. Grâce au développement technologique, à la standardisation et à la coopération sur plusieurs projets, les deux entreprises visent à rentabiliser le développement de nouveaux gisements et à augmenter le taux de récupération des hydrocarbures.

Le plateau continental norvégien recèle d'importants volumes de pétrole et de gaz piégés dans des réservoirs étanches, où les hydrocarbures circulent très lentement à travers la roche.

La direction norvégienne de l'offshore évalue le potentiel de récupération de ces réservoirs déjà cartographiés à environ 2,8 milliards de barils d'équivalent pétrole, ce qui équivaut aux ressources récupérables estimées du champ Johan Sverdrup.

Ce partenariat concerne l'ensemble du plateau continental norvégien. Equinor et Aker BP vont mettre en commun leurs projets les plus prometteurs et unir leurs technologies, leurs normes et leur savoir-faire là où c'est le plus rentable.

Le partenariat englobe également la maturation des ressources et le déploiement de solutions de stimulation des puits. L'ambition est de maintenir un niveau d'activité suffisant et prévisible pour bâtir une chaîne de valeur compétitive, appuyée par les compétences et les capacités industrielles nécessaires au développement d'un plus grand nombre de gisements compacts.

La gouvernance reposera sur une structure conjointe et des groupes de travail pluridisciplinaires réunissant des représentants des deux entreprises.