Réseaux sociaux : des étiquettes de mise en garde aux Etats-Unis ?

(AOF) - Le responsable de la santé publique aux Etats-Unis, Vivek Murthy a déclaré que la menace que représentent les réseaux sociaux pour les enfants nécessite une action urgente, et il a demandé au Congrès d'apposer un label sur les applications, comme il le fait pour les cigarettes et l'alcool. "La crise de la santé mentale chez les jeunes est une urgence, et les médias sociaux sont apparus comme un facteur important", a déclaré Vivek Murthy dans une tribune publiée dans le New York Times.