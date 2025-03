Repsol: une co-entreprise créée en Mer du Nord britannique information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Repsol a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue de regrouper ses activités dans l'amont en Mer du Nord britannique avec celles de Neo Energy au sein d'une coentreprise qui sera majoritairement détenue par Neo.



Cette joint venture, dont la finalisation est attendue au troisième trimestre, devrait produire quelque 130.000 barils d'équivalent pétrole par jour à partir de 11 sites cette année.



Cette opération s'inscrit dans le sillage de la tendance de fond observée au sein du secteur ces derniers temps, entre l'accord conclu par Shell et Equinor ou la consolidation des actifs d'amont d'Eni au Royaume-Uni avec la création d'Ithaca Energy.



'De notre point de vue, ces rapprochements ont du sens étant donné la politique fiscale menée par le gouvernement britannique à l'égard des projets pétrolier et gazier', réagissent les analystes de RBC.



'Le Royaume-Uni n'étant pas perçu comme un marché de croissance majeur, cela permet aux opérateurs de mutualiser leurs ressources et de continuer à croître tout en allouant moins d'attention et de capital à la région', ajoute le courtier canadien.



D'après RBC, la production britannique a représenté environ 6% de Repsol en 2024, ce qui lui fait penser que la région n'est pas considérée comme stratégique.





