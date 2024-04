Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Repsol: recul de 12,9% du bénéfice net au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Repsol publie un bénéfice net de 969 ME au titre du 1er trimestre, un chiffre en recul de 12,9% par rapport à la même période un an plus tôt.



La société espagnole met en avant l'ampleur de son effort d'investissement avec quelque 2,129 milliards d'euros dépensés au 1er trimestre, incluant notamment l'acquisition de ConnectGen, société d'électricité renouvelable aux États-Unis.



Au final, les investissements dans la production renouvelable représentent plus de la moitié du total des dépenses du trimestre.



Conformément à son engagement d'augmenter son dividende en numéraire en 2024, Repsol rappelle avoir distribué 0,40 E brut par action le 11 janvier et lancé un programme de rachat d'actions le 26 mars dans le but de racheter 40 millions d'actions.



'Nous continuons à faire évoluer nos activités, avec une offre multi-énergies unique en Espagne, en progressant concrètement dans la décarbonation et en investissant de manière rentable pour garantir l'avenir de l'industrie et de l'emploi', a commenté Josu Jon Imaz, directeur général de Repsol.





Valeurs associées REPSOL Sibe -0.63%