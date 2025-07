Repsol: lourd repli du bénéfice net au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 10:40









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Repsol a enregistré un bénéfice net de 603 ME (supérieur aux attentes de 470 ME), en recul de 62,9 % sur un an, dans un contexte marqué par la baisse des prix du brut, des tensions géopolitiques et la panne géante d'électricité en Espagne. Le bénéfice ajusté ressort quant à lui à 1353 ME, en baisse de 36,4 %.



Toutes les divisions, à l'exception de l'Industriel (-77,4 % à 230 ME), ont amélioré leurs bénéfice net ajusté par rapport à la même période un an plus tôt. L'amont (Upstream) affiche un bénéfice net ajusté de 897 ME (+3,2 %), et le segment Client de 358 ME (+14 %). La production a atteint 549 000 barils équivalent pétrole par jour sur six mois, en recul annuel de -6,8 % mais rebondit 557 000 au 2e trimestre.



Malgré un environnement difficile, la solidité du modèle intégré est mise en avant par le CEO Josu Jon Imaz qui évoque 'des résultats solides, portés par le rebond de la production et la performance du segment Client'



Le conseil d'administration a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 350 ME, portant le total à 700 ME pour 2025. Le dividende brut annuel s'élève à 0,975 E/action, en hausse de 8,3 %.





