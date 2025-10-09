Repsol lance la première essence 100% renouvelable à échelle industrielle
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 11:10
Ce carburant, baptisé Nexa 95, réduit les émissions nettes de CO2 de plus de 70% par rapport à l'essence conventionnelle et peut être utilisé dans tout véhicule essence sans modification. Déjà disponible dans 20 stations-service à Madrid et en Catalogne, il sera proposé dans 30 sites d'ici fin 2025.
Cette innovation, fruit de plus de 20 ans de recherche avec Honeywell, s'inscrit dans la stratégie de Repsol visant à décarboner la mobilité aux côtés du diesel renouvelable et des carburants durables pour l'aviation.
Le groupe appelle à reconnaître le rôle des carburants 100% renouvelables dans les objectifs climatiques européens et à instaurer un cadre fiscal favorable pour soutenir ces investissements.
Valeurs associées
|14,6550 EUR
|Sibe
|-1,61%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris restait atone jeudi après avoir ouvert en légère hausse, les investisseurs patientant face à la situation en France, engluée dans une crise politique historique. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, s'affichait en léger repli de ... Lire la suite
-
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de vouloir "semer le chaos" en Ukraine en multipliant les frappes sur les infrastructures énergétiques et les chemins de fer du pays. A l'approche de l'hiver, la Russie a ciblé ces dernières semaines ... Lire la suite
-
Israël et le Hamas sont parvenus jeudi à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages après de fortes pressions du président américain Donald Trump, une étape majeure visant à mettre fin à deux ans de guerre destructrice dans le territoire palestinien. ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable (+0,01%) pour le Dow Jones .DJI , une légère baisse (-0,06%) pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,11% pour
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer