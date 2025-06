Repsol: l'UE valide la coacquisition de Pecos Renewables information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 12:45









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de Pecos Renewables North America par Stonepeak, aux États-Unis, et Repsol SA, en Espagne.



L'opération porte principalement sur la production d'électricité à partir de l'énergie solaire ainsi que sur le stockage de batteries d'énergie.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur l'Espace économique européen.





