 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 856,03
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Repsol investit plus de 300 MEUR dans un électrolyseur à Carthagène (Espagne)
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 15:40

Repsol annonce la construction de son premier grand électrolyseur de 100 MW à Carthagène, en partenariat avec Enagás Renovable (25% du projet).

L'investissement dépasse 300 MEUR et le projet a été reconnu d'intérêt stratégique européen (IPCEI), bénéficiant d'une aide publique de 155 MEUR.

L'installation produira jusqu'à 15 000 tonnes d'hydrogène renouvelable par an et évitera l'émission de 167 000 tonnes de CO2. Elle générera environ 900 emplois directs, indirects et induits.

La mise en service est prévue en 2029, marquant une étape majeure pour la Vallée de l'Hydrogène de Murcie et renforçant le rôle de Repsol comme principal acteur de l'hydrogène en Espagne et en Europe.

Valeurs associées

REPSOL
15,0350 EUR Sibe -2,43%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank