Repsol investit plus de 300 MEUR dans un électrolyseur à Carthagène (Espagne)
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 15:40
L'investissement dépasse 300 MEUR et le projet a été reconnu d'intérêt stratégique européen (IPCEI), bénéficiant d'une aide publique de 155 MEUR.
L'installation produira jusqu'à 15 000 tonnes d'hydrogène renouvelable par an et évitera l'émission de 167 000 tonnes de CO2. Elle générera environ 900 emplois directs, indirects et induits.
La mise en service est prévue en 2029, marquant une étape majeure pour la Vallée de l'Hydrogène de Murcie et renforçant le rôle de Repsol comme principal acteur de l'hydrogène en Espagne et en Europe.
Valeurs associées
|15,0350 EUR
|Sibe
|-2,43%
A lire aussi
-
Les équipes de sauveteurs tentaient mardi en Indonésie de porter secours à au moins 38 personnes portées disparues après l'effondrement la veille d'une école islamique, dont le bilan provisoire est de trois morts. Plus d'une centaine d'étudiants s'étaient rassemblés ... Lire la suite
-
Les Nations unies ont appelé mardi le gouvernement taliban à rétablir immédiatement l'accès à internet et aux télécommunications dans tout l'Afghanistan, 24 heures après qu'il ait été coupé. "La coupure de l'accès a presque complètement isolé l'Afghanistan du reste ... Lire la suite
-
Le phénomène Victor Wembanyama, éloigné des terrains depuis mi-février, assure que "son corps est prêt" pour rejouer au basket, à l’aube de sa troisième saison NBA, qui débute le 22 octobre.
-
La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mardi, alors que les investisseurs restent préoccupés par l'impact d'un éventuel arrêt des activités du gouvernement fédéral à l'approche de l'heure butoir pour parvenir à un accord sur le budget américain. Dans les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer