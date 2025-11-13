Repsol envisage de fusionner son unité en amont avec APA, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de mouvements d'actions, de détails et d'informations générales)

Repsol SA REP.MC , le plus grand exploitant de raffineries d'Espagne, envisage une fusion inversée de son unité en amont avec des partenaires potentiels, dont le producteur d'énergie américain APA APA.O , a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes ayant connaissance du dossier.

Les actions d'APA ont augmenté de 7,1 % à 25,59 dollars.

En 2022, Repsol a conclu un accord pour vendre une participation de 25 % dans la division amont à la société de capital-investissement EIG Global Energy Partners, évaluant l'ensemble de l'activité à 19 milliards de dollars, dette comprise.

L'unité en amont a une production nette d'hydrocarbures d'environ 571 000 barils d'équivalent pétrole par jour, selon le site web de la société.

Ce rapport intervient quelques semaines après que Josu Jon Imaz, directeur général de Repsol, a déclaré que l'unité en amont était préparée pour un événement de liquidité en 2026, ce qui pourrait signifier une introduction en bourse ou une fusion inversée avec une société cotée aux États-Unis.

La société espagnole a tenu des discussions exploratoires avec des partenaires potentiels de fusion pour l'activité, y compris APA, selon le rapport de Bloomberg.

Un porte-parole d'APA a décliné la demande de commentaire de Reuters, tandis que Repsol n'a pas répondu immédiatement.