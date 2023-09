Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Repsol: entrée dans l'éolien terrestre aux USA information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 10:35

(CercleFinance.com) - Repsol a annoncé jeudi soir qu'il allait faire son entrée sur le marché éolien américain avec l'acquisition du groupe texan ConnectGen pour un montant de 768 millions de dollars (715 millions d'euros).



Cette annonce intervient alors que la compagnie énergétique espagnole vient de céder ses actifs d'exploration et de production pétroliers et gaziers au Canada pour un montant de 468 millions de dollars.



ConnectGen, racheté auprès de Quantum Capital, dispose d'une capacité de 20.000 MW sous forme de projets en cours de développement, essentiellement dans l'éolien terrestre mais aussi dans le photovoltaïque et les batteries.



Dans son communiqué, Repsol souligne que le marché nord-américain des énergies renouvelables est l'un des plus vastes et les plus dynamiques au monde, avec 60 GW de capacités additionnelles attendues dans l'éolien terrestre au cours des cinq prochaines années, dont 92% aux Etats-Unis.



Un tendance renforcée par la mise en oeuvre de la loi 'Inflation Reduction Act' qui prévoit de soutenir le développement de l'industrie des

énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse, hydrogène vert,...), souligne le groupe.