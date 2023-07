Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol: en hausse avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 15:25









(CercleFinance.com) - Repsol gagne près de 1% à Madrid, aidé par des propos d'Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'surperformance' et son objectif de cours de 19,5 euros, après un roadshow avec la direction qu'il juge 'rassurant'.



'Le titre a sous-performé le secteur de 7% depuis le début de l'année et se traite désormais avec une décote de 20% avec P/CF 2024 de 2,7 fois contre 3,5 fois pour le secteur en Europe', note l'analyste, qui pointe aussi 'un retour de cash de 14%'.





Valeurs associées REPSOL Sibe +0.35%