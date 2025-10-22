 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 244,70
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Repsol devient le fournisseur exclusif de lubrifiants en Moto2 et Moto3
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 12:55

Repsol annonce un accord stratégique avec Dorna Sports, organisateur du championnat du monde MotoGP, pour devenir le fournisseur officiel et exclusif de lubrifiants des catégories Moto2 et Moto3 entre 2026 et 2030. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie d'expansion mondiale de la division Lubrifiants du groupe.

Les produits Repsol, testés dans son centre de recherche technologique de pointe à Madrid, seront développés et éprouvés dans les conditions extrêmes de la compétition. Clara Velasco, directrice de Repsol Lubricants, estime que ce partenariat 'représente une étape majeure dans notre stratégie de croissance mondiale'.

Présent sur les circuits depuis plus de 50 ans, Repsol renforce ainsi son engagement dans le sport mécanique et lancera une nouvelle gamme de lubrifiants de compétition destinée à tous types de motos.

Valeurs associées

REPSOL
14,6000 EUR Sibe +1,14%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo publiée par le service de presse de la présidence ukrainienne, le 22 octobre 2025, du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre (d) accueillant le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) à son arrivée à l'aéroport d'Oslo ( Service de presse de la présidence ukrainienne / Handout )
    Tournée de Zelensky en Europe, sommet Trump-Poutine toujours d'actualité selon Moscou
    information fournie par AFP 22.10.2025 13:35 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a entamé mercredi par la Norvège une tournée dans plusieurs pays européens pour obtenir plus d'aide face à Moscou, qui a assuré de son côté que le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump était toujours d'actualité. ... Lire la suite

  • Avatars de l'univers de jeux vidéo Roblox. (Crédit: / Roblox)
    L'Irak interdit la plateforme de jeux américaine Roblox pour des raisons de sécurité des enfants
    information fournie par Reuters 22.10.2025 13:22 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 20 octobre pour ajouter un commentaire de Roblox dans les ... Lire la suite

  • L'entrée de la prison de la Santé à Paris, le 6 novembre 2020 ( AFP / BERTRAND GUAY )
    En prison, Nicolas Sarkozy protégé par deux policiers
    information fournie par AFP 22.10.2025 13:22 

    Deux policiers en prison autour de Nicolas Sarkozy: l'ancien président, incarcéré depuis mardi à la prison de la Santé, est accompagné par deux officiers de sécurité "eu égard à son statut et aux menaces qui pèsent sur lui", un dispositif qui hérisse un syndicat ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.10.2025 13:19 

    (Actualisé avec Texas Instruments, Hilton, AT&T, Mattel, Tesla, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,01% pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank