Repsol devient le fournisseur exclusif de lubrifiants en Moto2 et Moto3
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 12:55
Les produits Repsol, testés dans son centre de recherche technologique de pointe à Madrid, seront développés et éprouvés dans les conditions extrêmes de la compétition. Clara Velasco, directrice de Repsol Lubricants, estime que ce partenariat 'représente une étape majeure dans notre stratégie de croissance mondiale'.
Présent sur les circuits depuis plus de 50 ans, Repsol renforce ainsi son engagement dans le sport mécanique et lancera une nouvelle gamme de lubrifiants de compétition destinée à tous types de motos.
Valeurs associées
|14,6000 EUR
|Sibe
|+1,14%
