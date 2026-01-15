Repsol décroche après une production décevante au 4ème trimestre
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 10:10
Sur les trois derniers mois de l'année, la production totale de la compagnie espagnole a baissé de 2% pour s'établir à 544 000 barils d'équivalent pétrole par jour, alors que les analystes anticipaient autour de 562 000 barils.
"L'écart est principalement dû à la performance du segment amont, qui a pâti d'une production plus faible que prévu à Trinidad et Tobago et du projet texan d'Eagle Ford", expliquent les analystes de Jefferies.
"L'aval, lui, affiche des performances globalement en ligne, qu'il s'agisse des activités industrielles ou bien du détail", souligne le broker américain.
De fait, la marge de raffinage de l'entreprise, une mesure clé de sa rentabilité, a bondi de 132%, à 11,1 dollars par baril au 4ème trimestre, contre 4,8 dollars un an plus tôt, un chiffre supérieur aux attentes du marché qui visait en moyenne 10 dollars le baril.
Au vu de la production décevante affichée au 4ème trimestre, bon nombre d'analystes déclarent cependant s'attendre à une révision à la baisse des estimations du consensus, d'une ampleur qui devrait être comprise selon eux entre 5% et 10%.
Après la solide performance boursière du titre l'an dernier ( 36% en 2025), RBC a d'ailleurs décidé ce matin de dégrader son opinion sur la valeur, ramenée à "sous-performance" en raison d'un profil risque/rendement jugé désormais plus défavorable que celui de ses pairs.
Suite à ce point d'activité, l'action chutait de 6,8% jeudi matin à la Bourse de Madrid.
Repsol publiera ses résultats détaillés de 4ème trimestre le 19 février prochain.
A lire aussi
-
Comment le ministre vaccinosceptique de Trump a refaçonné en un an les agences sanitaires à son image
Connu pour ses vues controversées et son vaccinoscepticisme, Robert Kennedy Jr a longtemps fait office de figure isolée aux Etats-Unis. Mais avec le retour au pouvoir de Donald Trump, qui l'a nommé à la tête du ministère de la Santé, celui qui est considéré comme ... Lire la suite
-
Après l'incendie de Crans-Montana, la fabrique de peau du centre de production cellulaire du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), la seule en Europe de cette taille, tourne à plein régime pour aider à sauver les grands brûlés. "Il y a de l'émotion" ... Lire la suite
-
par Shrivathsa Sridhar Aryna Sabalenka s'avance en favorite de l'Open d'Australie où elle visera à partir de dimanche une troisième victoire, mais Iga Swiatek et Coco Gauff sont en embuscade pour lancer leur saison de la meilleure des manières à l'occasion du ... Lire la suite
-
Un équipage de la Station spatiale internationale contraint d'interrompre sa mission en raison d'un problème médical, une première dans l'histoire du laboratoire orbital, a effectué jeudi son retour sur Terre. Les Américains Mike Fincke et Zena Cardman, le Russe ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer