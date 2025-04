Repsol: début de production du parc éolien Antofagasta-Chili information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 15:45









(CercleFinance.com) - Repsol annonce que son parc éolien Antofagasta Phase 1, le plus grand jamais construit par la société et l'un des plus importants du Chili, a commencé à produire de l'électricité.



Situé à Taltal, dans la région d'Antofagasta, il affiche une capacité installée de 364 MW pour un investissement proche de 400 millions d'euros.



Il s'agit du premier projet renouvelable développé intégralement par Repsol dans le pays.



La mise en service commerciale est prévue dans les prochaines semaines, après 19 mois de travaux.



Sa production annuelle atteindra 750 GWh, soit la consommation moyenne de 220 000 foyers chiliens.



Une phase 2, entièrement détenue par Repsol, est prévue dans la même région avec 450 MW supplémentaires.





Valeurs associées REPSOL 9,9120 EUR Sibe +3,08%