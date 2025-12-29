Repsol accélère sa transition avec 1500 stations de diesel 100% renouvelable
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 15:50
Repsol a annoncé avoir dépassé le cap des 1500 stations-service - dont 1429 en Espagne et 71 au Portugal - proposant son carburant Nexa Diesel d'origine 100% renouvelable.
Ce déploiement permet à l'entreprise de consolider le premier réseau européen de carburants durables, avec plus de 210 millions de litres vendus cette année. Ce biocarburant, produit à partir de matières premières organiques, permet de réduire l'empreinte carbone jusqu'à 90% par rapport au diesel conventionnel, assure la société.
"Atteindre 1500 stations-service fournissant le Nexa Diesel 100% renouvelable marque une étape clé de notre stratégie de décarbonation des transports", a commenté Valero Marín, Directeur Général de l'activité Clients.
Le groupe s'appuie sur son complexe industriel de Carthagène et prévoit l'ouverture d'une seconde unité de production à Puertollano en 2026 pour soutenir cette montée en puissance, ciblant un parc automobile européen encore composé à 97% de moteurs thermiques.
Le titre gagne actuellement 0,2% à Madrid et signe une progression de plus de 35% depuis le début de l'année.
