Repsol: 800 millions débloqués pour le méthanol circulaire

(CercleFinance.com) - Repsol a annoncé mercredi qu'il prévoyait d'investir plus de 800 millions d'euros au sein d'un site de transformation des déchets non recyclables en méthanol devant être installé près du port de Tarragone.



Le groupe énergétique espagnol indique que son conseil d'administration a donné aujourd'hui son feu vert au déblocage de cette enveloppe destinée à ce projet soutenu par la Commission européenne dans le cadre de son fonds d'innovation.



Le site, baptisé 'Ecoplanta', vise à transformer chaque année 400.000 tonnes de déchets solides municipaux rejetées par les centres de tri afin de fabriquer 240.000 tonnes de produits chimiques circulaires et de biocarburants avancés, dont du méthanol, via un procédé de gazéification.



Sa mise en service, prévue en 2029, doit permettre la création de quelques 340 emplois directs et indirects.



Dans un communiqué, Repsol rappelle qu'il s'est donné comme objectif d'atteindre une capacité comprise entre 1,5 et 1,7 million de tonnes de produits renouvelables d'ici à 2027, puis de 2,7 millions à horizon 2030.





