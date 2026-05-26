Repsol : 130 millions d'euros pour produire du diesel renouvelable à Puertollano

Repsol lance sa deuxième usine de carburants 100% renouvelables sur la péninsule ibérique, située dans son complexe industriel de Puertollano (Ciudad Real). Cette installation dispose d'une capacité de production de 200 000 tonnes par an, qui s'ajoutent aux 250 000 tonnes de carburants renouvelables produites chaque année à l'usine de Carthagène.

Avec ce nouveau site, le groupe pétrolier et gazier espagnol progresse dans la transformation de ses centres industriels vers une production basée sur l'économie circulaire, capable de générer des produits essentiels pour lui-même tout en réduisant l'empreinte carbone.

Pour développer ce projet à Puertollano, Repsol a investi 130 millions d'euros afin de transformer, pour la première fois sur la péninsule ibérique, une unité de raffinage qui traitait des matières premières d'origine fossile en une installation capable de traiter des huiles de cuisson usagées ainsi que d'autres déchets de l'industrie agroalimentaire.

Les 200 000 tonnes de carburants d'origine organique produites annuellement dans cette usine - du diesel renouvelable dans ce cas précis - peuvent être utilisées immédiatement dans les voitures, les camions et les navires, en tirant parti des infrastructures de ravitaillement existantes.

Par rapport aux carburants conventionnels qu'ils remplacent, leur utilisation permet d'éviter l'émission d'environ 700 000 tonnes de CO2 par an, si l'on considère l'ensemble du cycle de vie du produit.

De plus, la nouvelle unité utilisera de l'hydrogène renouvelable pour réduire davantage l'empreinte CO2 du diesel produit, jusqu'à 98% par rapport au carburant d'origine minérale. L'hydrogène renouvelable sera produit au sein du complexe industriel en remplaçant le gaz naturel (dont est issu l'hydrogène conventionnel) par un biogaz produit à partir de déchets. Pour réaliser cette intégration, Repsol a investi 16 MEUR supplémentaires.

D'ailleurs, les carburants renouvelables constituent l'un des piliers de la stratégie multi-énergie de Repsol pour décarboner les transports. Ils peuvent être utilisés directement dans les moteurs actuels, sans qu'il soit nécessaire de modifier les véhicules ni les infrastructures de distribution et de ravitaillement.

Par ailleurs, l'entreprise espagnole produit du biojet-fuel - ou carburant d'aviation durable (SAF) - à partir de déchets organiques au complexe industriel de Puertollano. Ce carburant est distribué aux principales compagnies aériennes et contribue à la décarbonation du secteur clé du transport aérien.

Au cours des cinq dernières années, Repsol a investi près de 800 MEUR à Puertollano dans des projets de transformation et d'avenir qui renforcent la compétitivité du complexe industriel et ouvrent de nouveaux marchés.