Reprise économique : quels titres privilégier ?

Alors que le monde traverse une crise inédite dans son histoire, la crise économique étant due à une crise sanitaire majeure, il convient d'anticiper au mieux la sortie de crise, liée à l'avancement des campagnes de vaccination, afin d'identifier quels valeurs et secteurs sauront s'imposer dans les mois à venir.

Découvrez dans cet article notre analyse de la situation et les perspectives nouvelles qui s'ouvrent sur les marchés boursiers, pour pouvoir saisir toutes les opportunités.

Vers un boom des investissements Value ?

Traditionnellement, lors d'une reprise économique, les investisseurs se tournent vers des actions cycliques avec une approche Value. Les titres de ces sociétés ont la particularité de voir leur cours progresser lorsque leurs bénéfices croissent. La reprise économique s'accompagnant d'un retour de la profitabilité pour les entreprises qui voient augmenter leurs résultats nets, les investisseurs se positionnent sur les sociétés qui renouent avec les bénéfices. Les investisseurs dans la valeur tenteront même systématiquement d'investir dans les sociétés les plus décotées, c'est-à-dire dont la valorisation boursière est bien en-deçà des fondamentaux de l'entreprise, et notamment au regard de son actif net, de sa capacité à générer des profits dans la durée, etc.

Et pour pouvoir acheter ces fameuses valeurs cycliques, les investisseurs ont tendance à revendre une partie au moins de leur valeur de croissance pour disposer de liquidité en vue de leurs futures acquisitions et libérer quelques lignes dans leur portefeuille. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on a assisté à un repli des valeurs de la Tech américaines qui a conduit à une baisse du Nasdaq en mars dernier.

Fin de partie pour les valeurs de croissance ?

Il faut dire que les valeurs de croissance, dont la valorisation repose davantage sur les perspectives de bénéfices que sur les bénéfices en eux-mêmes, sont des actions réputées comme plus risquées. D'ailleurs, elles peuvent s'arracher à prix d'or alors même qu'elles accumulent les pertes, comme Tesla à ses débuts par exemple. Leur prix repose avant tout sur une anticipation d'une très importante croissance de leurs bénéfices dans les années à venir. Plus difficile donc de se projeter sur ce type d'actifs lorsque les marchés financiers connaissent des turbulences.

Cependant, après un report vers les valeurs cycliques, on peut s'attendre, lors d'un cycle de reprise économique classique, à voir s'opérer une nouvelle rotation Value / Growth, mettant sur le devant de la scène les valeurs de croissance. Attention cependant, la donne semble

différente aujourd'hui car les plans de relance successifs ont entraîné un afflux de liquidités et font naître une crainte majeure chez tous les investisseurs (au premier rang desquels Warren Buffett) : le retour de l'inflation. Cette appréhension pénalise bien sûr les valeurs de croissance dont les valorisations boursières peuvent déjà apparaître comme stratosphériques. Seuls les taux d'intérêt historiquement bas peuvent expliquer de tels niveaux. Or, si l'inflation était bien là et que la Fed décidait de relever ses taux, les répercussions sur les marchés financiers ne se feraient pas attendre.

Les valeurs et secteurs qui profiteront du plan Biden

Sur quelles valeurs investir alors ? Peut-être sera-t-il judicieux de se tourner vers les secteurs qui bénéficient d'un coup de pouce des instances gouvernementales. Ainsi, les secteurs concernés par le plan de relance US pourraient bien tirer leur épingle du jeu. Le gigantesque plan de relance du Président Joe Biden, baptisé American Jobs Plan, de 2 300 milliards de dollars, étalé sur 8 ans, devrait soutenir les secteurs des infrastructures, mais aussi les énergies renouvelables ou encore le numérique et la santé. Il peut donc être intéressant d'investir dans des sociétés cotées US de ces secteurs pour en bénéficier. Attention toutefois, période de crise oblige, à bien sélectionner les valeurs sur lesquelles vous pensez investir. Ainsi, on privilégiera les entreprises dont la solvabilité est bonne et la rentabilité au rendez-vous sur le long terme.