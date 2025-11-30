Reprise des opérations dans le champ gazier irakien de Khor Mor

Les opérations ont repris sur le champ gazier irakien de Khor Mor à 2h00 dimanche (23h00 GMT samedi), a annoncé le ministère de l'Électricité du gouvernement régional kurde, quelques jours après qu'une attaque de drone a interrompu la production et entraîné d'importantes coupures d'électricité.

Le champ gazier de Khor Mor, l'un des plus importants de la région du Kurdistan, alimente la production régionale d'électricité.

Jeudi, une attaque de drone a endommagé des réservoirs de stockage du champ gazier. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat et les autorités n'ont pas indiqué qui en était l'auteur.

Cette frappe est la plus importante depuis qu'une série d'attaques de drones en juillet a touché des champs pétroliers et réduit la production de la région d'environ 150.000 barils par jour.

Le gouvernement régional du Kurdistan exerce son autonomie dans le nord de l'Irak, où des entreprises américaines ont d'importants investissements dans le secteur de l'énergie.

(Reportage Ahmed Rasheed, Menna Alaa El-Din et Ahmed Tolba, rédigé par Menna Alaa El-Din ; version française Kate Entringer)