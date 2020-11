Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reprise des négociations sur le Brexit lundi, des problèmes demeurent Reuters • 13/11/2020 à 15:15









LONDRES, 13 novembre (Reuters) - Les discussions entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sur leurs futures relations reprendront lundi, les deux camps étant toujours incapables de s'entendre sur la pêche et les règles d'une concurrence équitable à seulement sept semaines de la date butoir de leurs négociations. Les deux camps disent pourtant vouloir parvenir à un accord avant le 31 décembre, date de la fin de la période de transition qui a suivi la sortie du Royaume-Uni de l'UE, mais jusqu'à présent peu de progrès ont été réalisés, Londres insistant notamment sur la préservation de sa souveraineté. "Les discussions se poursuivent à Londres aujourd'hui; il y aura une pause ce week-end et ensuite nous nous attendons à ce que les pourparlers reprennent lundi à Bruxelles", a déclaré à la presse vendredi un porte-parole du Premier ministre britannique, Boris Johnson. "Les équipes de négociation travaillent dur pour combler les importants écarts entre nous. Pour notre part, nous continuons à rechercher des solutions qui respectent pleinement la souveraineté du Royaume-Uni, mais des problèmes subsistent, notamment sur les règles d'une concurrence équitable et la pêche", a-t-il dit. Prié de dire si le départ annoncé de Dominic Cummings, conseiller spécial de Boris Johnson sur le Brexit, pouvait laisser penser que Londres assouplirait sa position sur le sujet, le porte-parole a déclaré: "La position du gouvernement (...) est inchangée." (Elizabeth Piper et William James; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

