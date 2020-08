Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reprise des discussions entre la Maison blanche et le Congrès sur la relance Reuters • 06/08/2020 à 12:51









WASHINGTON, 6 août (Reuters) - Les principaux dirigeants démocrates du Congrès américain et l'administration Trump vont de nouveau tenter ce jeudi d'aboutir à un compromis qui permettrait d'assurer le maintien d'un soutien financier public aux millions d'Américains frappés par les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Au terme de près de deux semaines de discussions, les quatre principaux négociateurs semblaient proches d'un accord sur certains sujets mais des divergences persistent sur des enjeux chiffrés en milliers de milliards de dollars, à commencer par le montant des allocations chômage fédérales. "Nous essayons d'arriver à un accord bon pour le peuple américain et pour les travailleurs américains", a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, après une nouvelle séance de pourparlers. Avec le secrétaire général de la Maison blanche, Mark Meadows, il doit rencontrer jeudi les deux principaux élus démocrates du Congrès, la "speaker" de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef de file des sénateurs démocrates, Chuck Schumer. Plusieurs sénateurs ont rapporté avoir été informés du fait qu'en l'absence d'accord vendredi, les discussions seraient définitivement abandonnées. Selon Mark Meadows, Donald Trump est prêt à signer des décrets présidentiels sur des sujets comme l'indemnisation du chômage si les négociations échouent. Le sénateur républicain Marco Rubio a déclaré pour sa part à des journalistes que le Sénat, contrôlé par son parti, pourrait discuter ce jeudi d'une nouvelle version du "Payroll Protection Program" (PPP), un plan d'aide financière aux petites entreprises. Le Congrès a voté depuis le début de la crise des mesures représentant plus de 3.000 milliards de dollars (2.530 milliards d'euros). Mais les dissensions entre les camps démocrate et républicain ont pour l'instant empêché la prolongation d'un dispositif qui assurait aux chômeurs une indemnité de 600 dollars par semaine, considéré comme un soutien capital à l'économie mais qui est arrivé à échéance la semaine dernière. Nancy Pelosi et Chuck Schumer défendent un plan global d'aide aux chômeurs, aux pauvres, aux hôpitaux, aux écoles et aux collectivités locales. Steven Mnuchin, lui, a averti que l'administration refusait l'enveloppe de 3.400 milliards de dollars souhaitée par les démocrates. Le groupe républicain du Sénat a présenté un projet de 1.000 milliards, contesté toutefois par une partie de ses membres qui le jugent trop généreux. (Patricia Zengerle, version française Marc Angrand)

