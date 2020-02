Reprise de la cotation de Biophytis le 14 février 2020 à 9h00

Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 14 février 2020, 8h - BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), annonce la reprise de cotation aujourd'hui le 14 février 2020 à 9h00.



Suite à la suspension du cours demandée le 13 février 2020 avant ouverture de la Bourse et au communiqué de la société diffusé ce matin, la cotation reprendra aujourd'hui à 9h00.



A propos de BIOPHYTIS Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de candidats médicaments permettant de ralentir les processus dégénératifs et d'améliorer les capacités fonctionnelles chez les patients atteints de maladies liées à l'âge, particulièrement les maladies neuromusculaires.



Sarconeos (BIO101), notre principal candidat-médicament, est une petite molécule, administrée par voie orale actuellement en phase 2b clinique dans la sarcopénie (SARA-INT) aux États-Unis et en Europe. Une formulation pédiatrique de Sarconeos (BIO101) est en cours de développement pour le traitement de la myopathie de Duchenne (DMD) pour laquelle la société a reçu le statut d'IND par la FDA (U.S. Food and Drug Administration) en décembre 2019.



La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge, Massachussetts. Les actions ordinaires de la société sont cotées sur le marché Euronext Growth Paris (Ticker : ALBPS -ISIN : FR0012816825). Pour plus d'informations www.biophytis.com.