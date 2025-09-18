 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Reprise de l'audience au Delaware pour la vente aux enchères de la société mère de Citgo
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 18:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une audience de quatre jours au Delaware pour compléter la vente aux enchères des actions de la société mère de Citgo Petroleum, détenue par le Venezuela, a repris jeudi après une brève suspension pour permettre aux avocats d'examiner une décision dans une affaire new-yorkaise distincte confirmant la validité des obligations vénézuéliennes en défaut de paiement garanties par les actions de Citgo. L'audience devrait se terminer jeudi après plus de 30 heures de témoignages et de discussions, mais elle pourrait être prolongée jusqu'en octobre, a déclaré cette semaine le juge Leonard Stark.

© 2025 Thomson Reuters.

