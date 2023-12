Reprise de cotation de l’action Smart Good Things Holding sur Euronext Access+

La société Smart Good Things Holding a demandé à Euronext de procéder à la reprise de la cotation de son titre sur Euronext Access+ Paris (FR001400LBS6 – MLSGT) à partir de ce jeudi 21 décembre 2023 avant bourse.



Cette demande fait suite au lancement le 16 novembre 2023 d’un projet majeur baptisé

« LE PROJET FOU » et de la conclusion d’un accord avec Intermarché le 14 décembre 2023 .



Porté par Smart Good Retraite, nouvelle filiale du groupe Smart Good Things Holding, LE PROJET FOU inaugure un complément de retraite par capitalisation d’un nouveau type, basé sur la consommation : en achetant sur le site www.leprojetfou.fr des e-cartes prépayées et cadeaux, les adhérents du PROJET FOU bénéficient d’un système de cagnottage (cashback) leur permettant de se constituer à terme un complément d’épargne retraite. A ce jour, plus de 1.000 enseignes et marques préférées des Français sont présentes sur le site www.leprojetfou.fr de Smart Good Retraite.