Reprise attendue à Wall Street

En ordre dispersé hier soir, 0,10% pour le Dow Jones, -0,47% pour le S&P 500, et surtout -1,39% pour le Nasdaq 100, les grands indices américains sont attendus dans le vert ce vendredi à l'ouverture.

Selon les futures sur indices, le Dow Jones devrait progresser de 0,13%, le S&P 500 de 0,42% et le Nasdaq 100 devrait rattraper une bonne partie de ses pertes de la veille avec une hausse attendue d'environ 0,80%.

La veille, un mouvement de défiance sur les valeurs IA, lié à OpenAI, a pénalisé le secteur des technologiques. Le Financial Times a révélé que la société créatrice de ChatGPT n'aurait généré que 50 milliards de dollars de revenus en rythme annuel, bien moins que le nombre de 68 milliards de dollars qui avait fuité cet été.

Ces données ont ravivé les inquiétudes sur la capacité des géants de l'IA à engendrer des revenus pour financer leurs énormes dépenses.

Au niveau géopolitique, hier soir, Donald Trump a annoncé sur son réseau social qu'il n'attaquerait pas l'Iran avant les élections de mi-mandat programmées le 3 novembre. De son côté, selon la télévision d'Etat, le président iranien Massoud Pezeshkian a indiqué que son pays était engagé dans un dialogue "mais à chaque fois que nous négocions avec les Etats-Unis, ils attaquent de nouveau".

La perspective d'une absence de regain de tensions militaires permet aux cours du pétrole de se calmer. A New York, le WTI cède 0,79%, à 90,39 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord abandonne 1,21%, à 102,55 dollars.

Dans l'actualité macro et micro-économique

Aujourd'hui, les investisseurs se contenteront de surveiller l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan (16h). Il est attendu en légère baisse de 48,1 en septembre, à 47,5 points en octobre.

Du côté des valeurs, Delta Air Lines a enregistré une légère progression de son bénéfice net ajusté au troisième trimestre 2026 mais reste lourdement impacté par la forte hausse des coûts du carburant. Si le groupe anticipe une accélération de la croissance de ses revenus au 4e trimestre, les investisseurs semblent moins convaincus : le titre cède plus de 2% dans les échanges de préouverture à Wall Street.

Eli Lilly a indiqué que de nouvelles données issues d'un essai clinique de phase 3b montrent des modifications plus larges des biomarqueurs liés au psoriasis et au métabolisme lorsque Taltz et Zepbound sont utilisés en association, par rapport à Taltz seul, chez des adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère et d'obésité ou de surpoids, présentant au moins une affection supplémentaire liée au poids.

Avolon annonce une commande ferme de 140 Boeing 737 MAX, parallèlement à l'acquisition de 110 appareils Airbus, dont 75 A320neo et 35 A330neo, assortie d'options portant sur 100 avions supplémentaires.