Reporting FCP Vatel Flexible

Au 31/12/2025, la valeur liquidative atteint 205,22 €, avec une hausse de 0,84 % sur le trimestre et une performance annuelle de 12,88 %. Depuis sa création en 2010, le fonds affiche +105,22 %. La progression récente est notamment portée par certaines valeurs comme Omer Decugis ou Derichebourg . L’actif net s’élève à 22,3 M€.



Le portefeuille reste majoritairement investi en actions (69,37 %), avec 21 lignes, tandis que la part obligataire diminue à 17,84 %. La volatilité sur trois ans est stable (11,73 %). Sur le long terme, les performances sont contrastées, alternant années de forte hausse et de baisse, ce qui reflète une sensibilité aux marchés.



Le fonds est classé en risque 4/7, indiquant un niveau de risque intermédiaire, avec un horizon d’investissement recommandé d’au moins 5 ans. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que le capital peut fluctuer significativement.