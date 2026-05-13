Reportage sur les sites emblématiques du lac Majeur de Terre Borromeo dans l'émission « Des Racines et des Ailes » sur France 3

Milan, le 13 mai 2026 – 17 h 45 CEST - Kaleon S.p.A. (Euronext Growth Milan : KLN ; Euronext Growth Paris : ALKLN), société liée à la famille Borromeo et spécialisée dans la gestion et la valorisation d’importants patrimoines artistiques, naturels et muséaux à vocation touristique, cotée sur Euronext Growth Milan (Ticker : KLN) et sur Euronext Growth Paris (Ticker : ALKLN), a le plaisir d'annoncer la diffusion prochaine d'un reportage dans l'émission « Des Racines et des Ailes » sur France 3. Cet épisode met à l'honneur l'Isola Bella, l'Isola Madre et les Castelli di Cannero, joyaux du lac Majeur, gérés par Kaleon et réunis sous la marque Terre Borromeo.
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