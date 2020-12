Report en Bourse via le SRD : ce qu'il faut savoir avant de se lancer

(Crédits photo : Unsplash - )

Le service de règlement différé (SRD) qui permet notamment de mettre en place des stratégies de vente à découvert et d'utiliser l'effet de levier est à manier avec précaution et ne devrait être utilisé que par les investisseurs avertis. D'ailleurs, ce mécanisme n'est pas accessible depuis un PEA et est réservé au seul compte-titres. De quoi s'agit-il ? Quels atouts et quels inconvénients présente le SRD ? Quelles précautions sont nécessaires pour le particulier qui voudrait y avoir recours ? Découvrez dans cet article tout ce que vous devez absolument savoir avant de vous lancer dans le SRD.

Qu'est-ce que le report en Bourse via le SRD ?

Le système de règlement différé, plus communément désigné par son abréviation SRD, est un mécanisme qui permet de reporter à la fin du mois boursier (4ème séance de Bourse avant la fin du mois) le dénouement des opérations : un décaissement en cas d'achat et un encaissement en cas de vente. Cela signifie donc que, sur un même mois boursier, si vous réalisez un achat de titres suivi de la vente de ces mêmes titres à un cours plus élevé, vous n'aurez pas à débourser de liquidités pour votre prise de position. À la fin du mois, vous toucherez votre plus-value. Attention cependant, en cas de mauvaise anticipation, vous aurez à payer à la fin du mois la somme correspondante à votre perte. Le SRD peut cependant être prolongé. En effet, à la fin du mois boursier, au jour de liquidation, l'investisseur peut choisir soit de lever sa position, soit de reporter sa position au mois suivant (avec des frais de report).

Le SRD est rendu possible grâce à l'intermédiaire financier (courtier, banque) qui fait en quelque sorte crédit à l'investisseur. Ce service est bien sûr payant et votre intermédiaire financier prélèvera une Commission de Règlement Différé (CRD). Vous devrez en outre, pour avoir accès au SRD, disposer d'une couverture suffisante pour garantir le paiement des titres. Il s'agira de 20 % du montant investi s'il s'agit de liquidités et OPCVM monétaires, de 25 % du montant investi s'il s'agit d'obligations et la couverture, en cas de portefeuille particulièrement volatil peut même monter jusqu'à 40 % du montant investi.

Le SRD est donc un système payant, encadré, qui implique que l'investisseur ait une bonne connaissance des règles qui lui sont associés.

Quels avantages à utiliser le report en Bourse via le SRD ?

Le système de règlement différé ne permet pas d'investir sur tous les titres et les petites et moyennes capitalisations sont peu accessibles. Cependant, quasiment toutes les big caps à fort volume de transaction peuvent se négocier au système de règlement différé. Vous souhaitez savoir quels titres sont concernés ? Euronext publie chaque année une liste des valeurs accessible au SRD.

Le système de règlement différé permet en outre de se positionner à la hausse ou à la baisse sur les titres. Il est en effet possible d'adopter une position longue ou une position courte.

Vous opterez pour une position longue si vous anticipez une hausse du cours : vous misez sur la hausse d'un actif en achetant et en revendant les titres sur un même mois, vous ne déboursez donc rien et touchez à la fin du mois la plus-value réalisée. Le SRD vous aura ainsi permis d'acheter davantage de titres en différant leur règlement pour profiter d'une hausse des cours que vous avez anticipée.

Vous opterez pour une position courte si vous anticipez une baisse du cours : vous mettez en place une stratégie de vente à découvert en vendant un titre puis en le rachetant à une date ultérieure. Le SRD vous aura ainsi permis de vendre des titres sans les avoir en portefeuille pour profiter d'une baisse des cours que vous avez anticipée.

Le système de règlement différé permet donc de décupler ses gains grâce à l'effet de levier. En effet, le SRD permet à un investisseur une prise de position bien plus conséquente. Ce dernier peut ainsi ne détenir sur son compte de trading qu'une faible part du montant à régler lors de la liquidation de sa position. Le taux de couverture et l'effet de levier est toutefois variable selon le type d'actifs. Si l'investisseur doit détenir sur son compte de trading au moins 40 % du montant à régler lors de la liquidation de sa position. Cela signifie que l'effet de levier est de 2,5. Ainsi, une action achetée avec un effet de levier de 2,5, si elle augmente de 4 % vous fait réaliser une plus-value de 10 %.

Quelles limites au recours du report en Bourse via le SRD ?

Attention cependant car le SRD n'est pas exempt d'inconvénients non plus et l'effet de levier est un facteur de risque à bien prendre en compte avant de recourir à ce dispositif car, en cas de mauvaise anticipation, l'effet de levier décuplera aussi les pertes. Ainsi, une action achetée avec un effet de levier de 2,5, si elle baisse de 4 % vous fait réaliser une moins-value de 10 %.

Ensuite, rappelons que le SRD a un coût et obéit à de nombreuses règles. Il vaut mieux bien connaître son mécanisme avant d'avoir recours à ce dispositif au risque de réaliser des transactions qui vous seraient défavorables.

Enfin, le SRD n'est pas possible sur tous les titres et surtout ne peut être activé sur un PEA. Vous devrez impérativement posséder un compte-titres pour y avoir recours et ne bénéficierez pas pour vos gains des avantages fiscaux du plan épargne en actions.