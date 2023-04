Report de publication des résultats annuels 2022 et du rapport financier annuel 2022

PARIS , 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Acheter-Louer.fr annonce un décalage de la publication de ses comptes annuels et de son rapport financier 2022, initialement prévue le 28 avril 2023.

L'importance et la complexité du traitement des opérations de conversions d'OCEANE intervenues au cours de l'exercice écoulé ont entraîné des diligences comptables complémentaires ayant allongé le délai de finalisation des états financiers.

Le nouveau calendrier de publication est le suivant :

Vendredi 5 mai 2023 : Publication des comptes sociaux, comptes consolidés et tableau des flux de trésorerie.

: Publication des comptes sociaux, comptes consolidés et tableau des flux de trésorerie. Vendredi 26 mai 2023 au plus tard : Publication du rapport financier 2022 comprenant les annexes, le rapport de gestion du Directoire, le rapport sur le Gouvernement et le rapport du CAC.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400BJ77-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Vitrine immobilière sur les médias sociaux

Solution de Pige Immobilière

Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat

Metaverse Immobilier : Activation d'agence immobilière virtuelle

TRIDISPHERE.FR : Studio de production en imagerie 3D pour l'immobilier et l'habitat

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777840/Acheter_louer_fr_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/fr/communiques-de-presse/report-de-publication-des-resultats-annuels-2022--et-du-rapport-financier-annuel-2022-301809940.html