Report de la publication des comptes annuels 2025 et du rapport financier annuel



LYON, France, 30 avril 2026 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), une entreprise biopharmaceutique qui s’appuie sur son expertise afin de développer des traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont certaines maladies rares (la « Société »), annonce le report de la publication de ses comptes annuels au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et de son rapport financier annuel 2025.



Cette décision est liée à la réalisation, depuis la validation du plan de continuation par le Tribunal des activités économiques de Lyon le 22 janvier 2026, de plusieurs opérations significatives dont le traitement comptable nécessite un délai supplémentaire pour la finalisation du rapport annuel