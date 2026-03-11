 Aller au contenu principal
Report de la déposition de Leon Black dans le procès des accusateurs d'Epstein contre Bank of America
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 20:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le juge fixe à mercredi après-midi l'audience concernant la déposition de Black dans l'affaire Epstein

* Le procès affirme que Bank of America a ignoré des paiements suspects de Black à Epstein

* Black a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'il n'était pas au courant de la conduite criminelle d'Epstein

(Réécriture avec le résultat de l'audience) par Luc Cohen

Un juge américain a repoussé mercredi la déposition prévue de Leon Black dans le cadre d'un procès civil intenté contre Bank of America BAC.N par des femmes qui accusent la banque d'avoir facilité leur agression sexuelle par Jeffrey Epstein, après qu'un avocat du cofondateur milliardaire d'Apollo Global Management a déclaré que la banque et les accusatrices pourraient trouver un accord.

Lors d'une audience téléphonique, le juge du district de Manhattan, Jed Rakoff, a programmé la déposition pour le 26 mars. Elle avait été initialement programmée pour le 16 mars.

Affaire Epstein

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
48,480 USD NYSE -0,18%
