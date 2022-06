Report de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 juin 2022

Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME – la « Société »), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, informe ses actionnaires qu’au vu des demandes de cartes d’admission, des formulaires de vote par correspondance et des procurations reçues à ce jour par la Société, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires initialement prévue le 28 juin 2022 ne pourra pas se tenir, faute de réunir le quorum requis pour délibérer valablement.