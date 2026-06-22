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Réponse de 2CRSi et avis d'analystes
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 10:33

Pour sa reprise de cotation, le titre 2CRSi est toujours réservé à la baisse à 10h30, après avoir chuté de 43,05% jeudi et après avoir été suspendu vendredi dans l'attente d'un communiqué de la société.

Pour rappel, jeudi, la société qui conçoit, développe et fabrique des serveurs informatiques haute performance et des solutions innovantes pour l'IA, le calcul haute performance et le stockage de données, a été la cible du vendeur à découvert Grizzly Research. Ce dernier a accusé 2CRSi d'avoir créé une structure frauduleuse aux Etats-Unis "pour fabriquer une histoire de croissance à l'intention des investisseurs" et estime que "les investisseurs, les régulateurs et les auditeurs ont été délibérément trompés".

Depuis, la société strasbourgeoise a contesté la rapport de Grizzly Research, temporisé et demandé la suspension de son titre pour la séance de vendredi, le temps de préparer une réponse. Vendredi soir, après la clôture, 2CRSi a tenu un webinaire pour informer les investisseurs et ses actionnaires, mais durant cette session peu de thèmes abordés par Grizzly Research ont été évoqués...

Depuis, 2CRSi a publié un communiqué de presse pour répondre point par point aux accusations du vendeur à découvert.

La société a commencé, à juste titre, par rappeler que le rapport émanait d'un vendeur à découvert, qui détenait avant la publication de son étude une position vendeuse nette de 0,89% du capital de 2CRSi, soit environ 200 000 titres. L'auteur a donc un intérêt financier direct à la baisse du cours.

L'entreprise française rejette catégoriquement l'affirmation selon laquelle une partie de ses revenus ou de ses projections serait fabriquée. Le conseil d'administration a saisi son comité d'audit et des risques afin d'examiner l'ensemble des points soulevés.

Après avoir expliquer certains détails et en guise de conclusion, "2CRSi conteste avec la plus grande fermeté l'affirmation selon laquelle ses revenus ou ses projections seraient fabriqués. Cette affirmation est démentie par la réalité de son activité industrielle, dont les produits, les clients et les sites sont identifiables et vérifiables, et dont les comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes. La Société rejette toute imputation de tromperie délibérée de ses investisseurs, des régulateurs ou de ses commissaires aux comptes".

Les avis de All Invest Securities et Portzamparc

All Invest Securities explique que dans le détail, la société a répondu en huit points et parmi ceux à retenir : la société déclare que son commissaire aux comptes, Ernst & Young, a certifié les comptes du groupe et rejette catégoriquement l'affirmation selon laquelle une partie de ses revenus ou de ses projections serait fabriquée.

Concernant le contrat de 610 millions de dollars avec NewYork GreenCloud (NYGC) il "est toujours en cours, prévoit une 1ère phase de mise à disposition de puissance électrique et d'une capacité de calcul en 2026, puis une montée en puissance à l'horizon 2027-28. Le rôle de 2CRSI se limite à la fourniture de serveur et la société ou ses dirigeants n'entretiennent aucun lien capitalistique, aucune participation, aucune fonction de direction avec NYGC".

Du côté de Portzamparc, les analystes ont décidé de maintenir leur confiance et leur scénario après l'attaque de Grizzly Research qu'ils jugent infondée. Ils relèvent toutefois qu'elle aura eu le mérite de pousser 2CRSi à communiquer davantage. La société de bourse ne change presque pas son scénario dans l'attente de la publication du chiffre d'affaires annuel fin juillet dont la guidance a été confirmée lors du webinaire ( de 400 millions d'euros). L'avis est toujours à acheter, avec une cible très légèrement abaissée de 60,10 à 59,30 euros.

Valeurs associées

2CRSI
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Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

8 commentaires

  • 11:34

    Pouvez-vous détailler votre raisonnement? Je ne comprend pas..

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