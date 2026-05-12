Replimune et uniQure en hausse ; le commissaire de la FDA, Makary, prévoit de démissionner

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12 mai - ** Les actions de la société de biotechnologie Replimune Group REPL.O ont grimpé de 14,7 % pour atteindre 4,2 dollars

** Le commissaire de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, Marty Makary, prévoit de démissionner mardi, selon deux sources proches du dossier

** Kyle Diamantas, commissaire adjoint de la FDA, assurera l'intérim à la tête de l'agence, selon Politico, qui a été le premier à rapporter cette information

** Le mois dernier, l'autorité de régulation sanitaire a refusé pour la deuxième fois d'approuver le médicament de REPL

** Les actions cotées aux États-Unis du développeur néerlandais de thérapies géniques uniQure UQ1.F ont progressé de 6,1 % pour atteindre 29,4 dollars

** En mars, la FDA avait demandé une nouvelle étude pour étayer l'autorisation de la thérapie génique d'uniQure contre la maladie neurodégénérative héréditaire rare, et avait rejeté son essai le plus récent au motif qu'il n'incluait pas de participants recevant un placebo

** Les actions des fabricants de vaccins, notamment Pfizer

PFE.N et Moderna MRNA.O , ont progressé de plus de 1 %