Replimune et uniQure en hausse après l'annonce selon laquelle le directeur de la FDA, Makary, pourrait être démis de ses fonctions

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8 mai - ** Les actions de la société de biotechnologie Replimune REPL.O ont progressé de 4,2% pour atteindre 4,24 dollars en séance prolongée

** Le président américain Donald Trump prévoit de licencier le commissaire de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), Marty Makary, rapporte Reuters en citant des sources proches du dossier

** Mardi, Makary a défendu la décision de l'agence de ne pas approuver le médicament Tudriqev de REPL pour le traitement du cancer de la peau avancé

** Le mois dernier, l'autorité de régulation sanitaire a refusé pour la deuxième fois d'approuver le médicament de REPL

** Les actions cotées aux États-Unis du développeur néerlandais de thérapies géniques uniQure UQ1.F ont clôturé en hausse de 10,4% vendredi à la suite de cette nouvelle

** uniQure s'est retrouvé au centre d'une controverse lorsque la FDA a rejeté son traitement contre la maladie de Huntington, invoquant des données insuffisantes et demandant une nouvelle étude

** REPL en baisse de 26% depuis le début de l'année