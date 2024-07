Repli limité des Bourses européennes : le CAC 40 résiste

(AOF) - Les marchés actions européens ont légèrement reculé, l'incertitude politique française continuant de peser sur le moral des investisseurs. L'indice CAC 40 a baissé de 0,30% à 7538,29 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,50% à 4905,12 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluaient proches de l'équilibre, avec un Dow Jones grappillant 0,01% et un Nasdaq Composite en progression de 0,27% vers 17h30.

Le spread franco-allemand pour le 10 ans a continué de se contracter : il ressort à 72 points de base. Ce resserrement est intervenu car le rendement du 10 ans français a plus reculé que son équivalent allemand.

La réaction du marché aux résultats du premier tour des élections législatives a été jusqu'à présent conforme à ce qu'Invesco attendait dans le scénario du gouvernement technique, à savoir un rétrécissement des spreads obligataires, une hausse des actions françaises et de la zone euro, ainsi que de l'euro.

La constitution d'un tel gouvernement serait l'issue la mieux accueillie par les marchés, explique le gestionnaire d'actifs. Une majorité d'extrême droite ne serait pas bien accueillie par les marchés, mais ce scénario ne serait pas aussi négatif qu'une majorité d'extrême gauche.

S'exprimant lors d'une conférence organisée par la BCE, le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué que les prix à la consommation semblaient reprendre une tendance désinflationniste après une pause au premier trimestre. " Nous voulons être plus sûrs que l'inflation se rapproche durablement de 2 % avant d'entamer le processus d'assouplissement de notre politique " a-t-il également prévenu.

Du côté des valeurs, Sodexo et Michelin ont été sanctionnées : la première en raison d'un chiffre d'affaires légèrement plus faible que prévu et la seconde pour des volumes plus faibles qu'anticipé. En revanche, Teleperformance a profité du relèvement de la recommandation de Morgan Stanley à Surpondérer