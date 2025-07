Repli en vue en Europe ; fermeture à Wall Street

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note baissière alors que Wall Street est fermé ce vendredi pour cause de fête nationale. La prudence reste de mise côté investisseurs à l'approche de la date butoir du 9 juillet concernant les négociations commerciales. Washington devrait envoyer dès aujourd'hui des lettres aux pays visés par des droits de douane précisant les taux qui seront appliqués. Hier, le rapport sur l’emploi américain a révélé une hausse supérieure aux attentes des créations de postes et une baisse surprise du taux de chômage.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air France KLM

Le groupe Air France-KLM annonce qu'il va entamer un processus visant à prendre une participation majoritaire dans le capital de SAS. le groupe détient actuellement 19,9 % du capital de la compagnie scandinave et a initié à l'été 2024 une coopération commerciale entre Air France, KLM et SAS, reposant sur des accords élargis de partage de codes et de commercialisation interline. Cette coopération a été renforcée par l'entrée de SAS dans l'alliance SkyTeam.

Emova Group

Emova Group a déclaré au premier semestre de son exercice 2024-2025 un résultat net de 1,09 million d'euros contre une perte nette de 635 000 euros un an plus tôt. L'Ebitda atteint 3,6 millions d'euros sur la période contre 3,034 millions, faisant ressortir une marge à 23,7% contre 20,5%. Le premier réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy et Cœur de Fleurs a vu son chiffre d'affaires progresser de 3% à 15,3 millions d'euros.

Equasens

Equasens a annoncé le départ de Damien Valicon, qui occupait depuis 18 mois les fonctions de directeur général délégué du groupe et de directeur de la division Pharmagest, ainsi que la nomination de François-Pierre Marquier, qui reprend ses fonctions opérationnelles de directeur de la division Pharmagest. La nomination de François-Pierre Marquier, proposée par Denis Supplisson, directeur général d'Equasens, sera effective au terme d'une période de transition. Elle a été actée par le conseil d'administration réuni le 25 juin sous la présidence de Thierry Chapusot.

LDC

LDC a fait état de son chiffre d'affaires du premier trimestre de son exercice 2025-2026, ressortant à 1,683 milliards d'euros, en hausse de 10,9%. A périmètre identique, la progression est ressortie à 4,1%. La croissance des volumes est également au rendez-vous avec une progression de 7,4% (+1,2% à périmètre constant), " confirmant les bénéfices de la stratégie de reconquête menée par le spécialiste de la transformation de volailles présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre ", souligne la société.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont reculé de 1,4% en mai contre une baisse de 0,2% attendue. Elles étaient en hausse de 0,6% en avril.

En France, la production industrielle en mai sera connue à 8h45.

Les prix à la production en mai en zone euro seront publiés à 11h00.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,16% à 1,1778 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse une séance marquée par des statistiques sur l'emploi aux États-Unis plus solides qu'anticipé. Les créations de postes ont été plus nombreuses que prévu en juin et le taux chômage a connu une baisse inattendue. Ces données ont donné un coup de pouce au dollar. À Paris, l'activité de Pluxee au troisième trimestre a été saluée, tandis que Virbac a été soutenu par Oddo BHF. L'indice CAC 40 a gagné 0,21% à 7 754,55 points et l'EuroStoxx50, 0,37% à 5 338,65 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la séance de jeudi sur une note positive à la veille de la fermeture de Wall Street pour cause de fête nationale. Statistique la plus attendue de la semaine, le rapport sur l’emploi a révélé une hausse supérieure aux attentes des créations de postes et une baisse surprise du taux de chômage. Après cette publication, la probabilité de voir la Fed baisser ses taux fin juillet est tombée à 4,7%, ce qui a renforcé le dollar. Le Dow Jones a gagné 0,77% à 44828 points et le Nasdaq 1,02% à 20601 points.