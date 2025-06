Repli en vue en Europe après l'offensive d’Israël en Iran

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en baisse à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. L'armée israélienne a mené cette nuit une attaque contre l'Iran. Le site d’enrichissement d’uranium de Natanz a notamment été visé. L'offensive se poursuit alors que Téhéran riposte avec l'envoi d'une centaine de drones vers l'Etat hébreu. Les cours du pétrole s'envolent. Par ailleurs, Eutelsat et OVHCloud sont de retour dans l'indice SBF 120 en remplacement de Beneteau et de Maurel & Prom. L'inflation harmonisée en Allemagne est ressortie en ligne avec les attentes en mai.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Europlasma

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, a dévoilé ses résultats annuels 2024, faisant ressortir une perte nette part du groupe de 15,3 millions d'euros contre 14,7 millions un an plus tôt. La perte opérationnelle s'établit à 13,53 millions d'euros contre 12,99 millions d'euros. Le chiffre d'affaires atteint 42,45 millions d'euros contre 15,40 millions un an plus tôt, reflétant le niveau d'activité élevé des Forges de Tarbes et l'intégration de Valdunes Industries.

Innelec Multimédia

Innelec Multimédia a dévoilé ses comptes pour l’exercice 2024-2025, marqués par une perte nette part du groupe de 4,31 millions d’euros, à comparer à un bénéfice de 0,96 millions d’euros un an plus tôt. Parallèlement, le résultat opérationnel est passé de 2,56 millions d’euros, à -2,18 millions d’euros. Enfin, le chiffre d’affaires s’est contracté de 36,14 %, pour s’installer à 119,39 millions d’euros.

LDLC

Sur l'exercice 2024-2025, le groupe LDLC affiche une perte d'exploitation de 7,3 millions d'euros, comparé à son bénéfice d'exploitation de 1,4 million d'euros sur l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 534,5 millions d'euros, en baisse de 6,5%. À périmètre constant, il recule de 7,6%. L'excédent brut d'exploitation ressort à 2,6 millions d'euros sur cette période, contre 11,4 millions d'euros il y a un an, sous l'effet du recul de l'activité. Dans ce contexte le taux de marge brute ressort à 21,2%, conforme à la fourchette normative du groupe (21-22%).

Pullup Entertainment

Pullup Entertainment a publié un résultat net part du groupe de 19,4 millions d'euros au titre de son exercice 2024-2025 comparé à une perte nette de 19,9 millions d'euros un an plus tôt. Le spécialiste de l'entertainment et de la pop culture a fait état d'un Ebitda de 138,9 millions d'euros contre 65,2 millions sur l'exercice 2023-2024. Le chiffre d'affaires ressort en hausse de 108% par rapport à l'année précédente, s'élevant à 390 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'inflation en données harmonisées est ressortie à 2,1% en mai en rythme annuel conformément aux attentes après 2,2% en avril. En rythme mensuel, elle ressort en hausse de 0,2% en ligne avec les attentes après 0,5% le mois précédent.

L'inflation en mai en France sera connue à 8h45.

La production industrielle en avril en zone euro sera communiquée à 11h00.

Aux Etats-Unis, l'indice Michigan de confiance des consommateurs en juin sera publié à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,43% à 1,1536 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé en territoire négatif, à l'exception du Footsie. Les Bourses ont souffert du retour au premier plan des tensions géopolitiques au Moyen-Orient alors que les États-Unis disent se préparer à l'évacuation partielle de leur ambassade en Irak en raison des risques sécuritaires. L'inflation sera au centre des attentions demain, en France et en Allemagne. Le secteur aérien a été sous pression après le crash d'un Boeing Air India à destination de Londres. Le CAC 40 a baissé de 0,14% à 7765 points et l'EuroStoxx 50 de 0,16% à 4563 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé sur une note positive sur fond de tensions croissantes au Moyen-Orient. Les prévisions solides communiquées par Oracle ont nourri l'enthousiasme autour de lA, compensant le repli de Boeing a la suite du crash d'un de ses appareils 787 Dreamliner peu après son décollage de l’aéroport d'Ahmedabad, dans l’ouest de l’Inde. Après une inflation plus faible que prévu en mai dévoilée hier, les investisseurs ont pris connaissance des prix à la production inférieurs aux attentes. Le Dow Jones a progressé de 0,24% à 42967 points tout comme le Nasdaq à 19662 points.