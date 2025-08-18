Repli en vue à Wall Street, la rencontre Trump-Zelensky très observée

(AOF) - Les marchés à Wall Street devraient reculer, en amont de la rencontre Trump-Zelensky ce lundi à Washington en présence de dirigeants européens (Macron, Merz...). Le président américain estime que " le meilleur moyen de mettre fin à l'horrible guerre entre la Russie et et l'Ukraine était de conclure directement un accord de paix plutôt qu'un simple accord de cessez-le-feu ". Les investisseurs surveilleront la teneur des discussions des banques centrales lors du symposium de Jackson Hole qui démarre ce jeudi pendant deux jours. Les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent 0,02% et 0,11%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé après le ralentissement des ventes au détail aux États-Unis en juillet. Ils ont augmenté de 0,5%, contre une hausse de 0,9% en juin. Les investisseurs réagiront aux discussions attendues en Alaska qui démarrent ce soir entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les deux chefs d'Etat discuteront du sort de la guerre en Ukraine et d'un éventuel cessez-le-feu. Côté valeurs, Applied Materials a dévissé après l'annonce de prévisions décevantes. Le Dow Jones a gagné 0,08% à 44946 points et le Nasdaq a perdu 0,40% à 21622 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en août sera connu à 16h.

Les valeurs à suivre

Alphabet/Google

L'ACCC (Commission australienne de la concurrence et de la consommation) a ouvert aujourd'hui une procédure devant la Cour fédérale contre Google Asie-Pacifique pour des ententes anticoncurrentielles. Google admet avoir conclu ces accords dans le passé avec Telstra et Optus (deux opérateurs de télécommunications en Australie), concernant la pré-installation de Google Search sur les téléphones mobiles Android. Google a coopéré avec l'ACCC, reconnu sa responsabilité. L'entreprise américaine de services technologiques a accepté de payer une pénalité totale de 55 millions de dollars australiens.

IBM

IBM va déployer de nouvelles fonctionnalités numériques basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour le site USOpen.org et l'application mobile du tournoi de tennis professionnel organisé à New York, en partenariat avec l'United States Tennis Association (USTA). 'Match Chat' est un outil d'assistance interactif. Les fans de tennis pourront l'utiliser en tapant leur propre question et obtenir des réponses à l'occasion des 254 matchs de simple : statistiques joueurs, historiques de confrontations entre deux joueurs, analyses en temps réel, prononciation du nom des joueurs...

Merck

Merck a annoncé que son produit anticancéreux Ifinatamab deruxtecan a obtenu la désignation de thérapie innovante par la Food & Drug Administration (FDA) pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon à petites cellules de stade étendu, dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de platine. Cet anticorps-médicament a été découvert par la société pharmaceutique japonaise Daiichi Sankyo et développé conjointement par cette dernière et Merck.