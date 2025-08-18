 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine a appelé Narendra Modi après sa rencontre avec Donald Trump
information fournie par Boursorama avec Media Services 18/08/2025 à 17:04

Les deux chefs d'État ont également évoqué leur partenariat stratégique "spécial" et "privilégié".

Narendra Modi et Vladimir Poutine à Kazan, en Russie, le 22 octobre 2024. ( POOL / MAXIM SHEMETOV )

Le Premier ministre indien Narendra Modi a indiqué lundi 18 août que son "ami" Vladimir Poutine l'avait appelé pour lui faire part de ses "réflexions", après sa rencontre avec le président américain Donald Trump en Alaska.

"Je remercie mon ami, le président Poutine, pour son appel téléphonique et pour avoir partagé ses réflexions sur sa récente rencontre avec le président Trump en Alaska", a déclaré Narendra Modi dans un message publié sur les réseaux sociaux. "L'Inde a toujours appelé à une résolution pacifique du conflit en Ukraine et soutient tous les efforts en ce sens", a-t-il ajouté en écho à la réunion de vendredi, durant laquelle les deux dirigeants ambitionnaient de trouver une issue au conflit russo-ukrainien. "Je me réjouis de la poursuite de nos échanges dans les jours à venir", a dit le chef d'État indien.

La conversation entre Narendra Modi et Vladimir Poutine a également porté sur une série de questions bilatérales, dans le but de renforcer leur partenariat stratégique "spécial" et "privilégié" , a ajouté un communiqué du gouvernement indien.

Cet échange intervient alors que Donald Trump a menacé d'augmenter les droits de douane sur les produits indiens de 25% à 50% en guise de sanction pour ses achats de pétrole russe, une source de revenus essentielle pour la guerre menée par Moscou en Ukraine. Le président américain a donné trois semaines à l'Inde, alliée de longue date et l'un des plus grands importateurs de pétrole brut au monde, pour trouver des fournisseurs alternatifs.

Pression américaine

New Delhi a fait valoir qu'elle importait du pétrole de Russie "parce que les approvisionnements traditionnels avaient été détournés vers l'Europe après le déclenchement du conflit".

Les espoirs de l'Inde que la rencontre Trump-Poutine puisse alléger la pression douanière américaine ont été tempérés lundi par Peter Navarro, conseiller au commerce de la Maison Blanche. "Si l'Inde veut être traitée comme un partenaire stratégique des tats-Unis, elle doit commencer à agir comme tel", a-t-il écrit dans une chronique publiée dans le Financial Times.

"L'Inde agit comme une chambre de compensation mondiale pour le pétrole russe, en convertissant le brut soumis à embargo en exportations de grande valeur tout en fournissant à Moscou les dollars dont elle a besoin", a-t-il critiqué, menaçant alors que la potentielle surtaxe douanière jusqu'à 50% qui doit entrer en vigueur le 27 août, "frappera l'Inde là où ça fait mal".

Lundi, l'Inde reçoit par ailleurs le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, pour une visite de deux jours visant à renforcer leurs relations longtemps tendues.

Guerre en Ukraine
Guerre commerciale
Donald Trump
Vladimir Poutine

2 commentaires

  • 17:28

    Par sa politique ultra-nationaliste et isolationniste erratique, Trump fait perdre un à un ses alliés historiques les plus fidèles aux Etats-Unis et les Russes ainsi que les Chinois tentent de tirer profit de la situation.
    Heureusement, hormis les matières premières et des armes la Russie qui ne représente que 2% du PIB mondial, n'a rien à offrir à ses partenaires éventuels.

