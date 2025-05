Repli en vue à Wall Street après l'indice PCE et l'incertitude commerciale

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en baisse à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. L'inflation PCE a ralenti plus que prévu en avril sur un an à 2,1%. Au niveau des droits de douane, l'incertitude demeure alors que, dans les derniers développements, Trump vient d'accuser la Chine d'avoir enfreint son accord avec les États-Unis. Auparavant, la cour fédérale de Washington a rétabli hier les taxes douanières "réciproques" annoncées en avril par le président américain. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq reculent de 0,31% et 0,22%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé dans le vert alors qu'un tribunal américain a statué contre la plupart des droits de douane du président Trump. D'autre part, le géant de l'intelligence artificielle Nvidia a fini en hausse en Bourse après avoir publié des ventes trimestrielles supérieures aux attentes. L'économie américaine s'est contractée un peu moins que prévu au premier trimestre. Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi de l'indice d'inflation PCE, mesure privilégiée par la Fed. Le Dow Jones a progressé de 0,28% à 42215 points et le Nasdaq a gagné 0,39% à 19175 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,1% en avril en rythme annuel, contre un consensus de 2,2%, après 2,3% en mars. En version core, il a augmenté de 2,2% en rythme annuel comme attendu, après une progression de 2,7% en mars. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.

Les revenus des ménages ont augmenté de 0,8% en avril aux Etats-Unis, contre un consensus de 0,3%, après 0,7% en mars. La consommation a progressé de 0,2% comme attendu après une hausse de 0,7% en mars.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en mai sera annoncé à 15h45 avant la nouvelle estimation de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en mai à 16h00.

Les valeurs à suivre

Costco

La chaîne de magasins Costco a déclaré pour son troisième trimestre un bpa de 4,28 dollars, là où le consensus visait 4,24 dollars. Le distributeur a toutefois manqué les prévisions des analystes pour son chiffre d'affaires en hausse de 8% : 61,96 milliards de dollars contre 63,19 milliards attendus. La firme américaine a par ailleurs déclaré avoir avancé les livraisons de certains produits qu'il prévoyait d'importer cet été afin de réduire l'impact des droits de douane américains.

Dell

Dell a dévoilé des comptes trimestriels mitigés avec un bénéfice par action inférieur aux prévisions et un chiffre d'affaires meilleur que prévu. Ainsi, le bénéfice dilué par action du premier trimestre a atteint 1,55 dollar, contre des attentes à 1,69 dollar. Il affiche toutefois une progression de 17 % par rapport à la même période un an plus tôt. Parallèlement, le bénéfice net a légèrement reculé en passant de 992 à 965 millions de dollars. En revanche, les revenus ont dépassé les objectifs avec un total de 23,378 milliards de dollars entre janvier et mars, en hausse de 5 %.

Gap

Gap, dont le titre recule de 15% en avant-Bourse, a fait état d'un bpa de 51 cents au titre de son premier trimestre clos début mai, contre 45 cents attendu et après 41 cents un an auparavant. La chaine de vêtements a dépassé les attentes pour ses ventes du premier trimestre, en croissance de 2,2% pour atteindre 3,46 milliards de dollars contre un consensus de 3,42 milliards. Gap a maintenu sa prévision de croissance de 1 % à 2 % pour son chiffre d'affaires de l'exercice 2025 et de 8 % à 10 % pour son résultat d'exploitation.

Ulta Beauty

Au premier trimestre 2025, Ulta Beauty a généré un chiffre d'affaires net de 2,8 milliards de dollars en augmentation de 4,5%, principalement en raison de l'augmentation des ventes comparables et de la contribution des nouveaux magasins. La marge brute a progressé de 4,2% pour atteindre 1,11 milliard de dollars. Sur ce trimestre, le résultat d'exploitation s'est élevé à 401,8 millions de dollars, soit 14,1% du chiffre d'affaires net contre 400,9 millions de dollars, soit 14,7% du chiffre d'affaires net il y a un an.

Wells Fargo

Wells Fargo & Company a annoncé la conclusion d'un accord définitif pour la vente des actifs de son activité de location de matériel ferroviaire à une nouvelle coentreprise formée par GATX Corporation et Brookfield Infrastructure. Pour David Marks, vice-président exécutif de Wells Fargo Commercial Banking : " cette transaction s'inscrit dans la stratégie continue de Wells Fargo visant à simplifier ses activités et à se concentrer sur les produits et services essentiels pour ses clients ".