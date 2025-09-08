 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Repli du yen : la démission du Premier ministre Ishiba alimente l'incertitude politique
information fournie par AOF 08/09/2025 à 15:40

(AOF) - La devise japonaise, qui avait bénéficié des mauvais chiffres de l'emploi américain vendredi, débute la semaine en retrait à la suite de l'annonce ce week-end de la démission du Premier ministre, Shigeru Ishiba, sous la pression de son parti, le PLD. Le dollar gagne 0,14%, à 147,60 yens, après avoir touché 148,50 yens ce matin. Shigeru Ishiba prévoit de rester Premier ministre jusqu'à ce que son successeur prenne la relève.

" L'incertitude politique au Japon devant persister au moins jusqu'au début du mois d'octobre, les attentes du marché concernant une reprise des hausses de taux par la Banque du Japon dès la réunion de politique monétaire d'octobre seront atténuées ", explique MUFG.

La banque japonaise précise que seule une hausse de 5 points de base est désormais anticipée pour la réunion de politique monétaire d'octobre, contre 13 points de base il y a une semaine. Avec à la clé une sous-performance de la devise japonaise.

