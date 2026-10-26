Repli des ventes trimestrielles de Bigben sur fond de restructuration

Au deuxième trimestre de son exercice fiscal 2026-2027, le chiffre d'affaires des activités poursuivies du spécialiste des accessoires pour consoles et des jeux vidéo a chuté de 12,8%, à 46,4 millions d'euros.

Dans un environnement de consommation difficile en magasin, le chiffre d'affaires des activités poursuivies du pôle Audio-Vidéo/Teclo a reculé de 11,4% à 5,7 millions d'euros. Bigben a engagé des plans d'économies, de réduction des charges fixes et d'adaptation commerciale chez Metronic France et Bigben Interactive, en parallèle de la déconsolidation programmée de Bigben Connected au second semestre.

Au sein du pôle jeux vidéo, les revenus des nouveaux jeux sont passés de 22,8 à 13,7 millions d'euros, tandis que les ventes du "back catalogue" ont légèrement progressé de 0,9%, à 14,1 millions d'euros. Enfin, l'activité Accessoires a bondi de 28,7%, à 11,6 millions d'euros, portée par le marché américain et les casques RIG.

La période d'observation de Nacon dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire court jusqu'au 2 mars 2027. Le groupe prépare un plan de restructuration de son passif qui sera prochainement soumis au Tribunal de commerce de Lille Métropole.

Pour le troisième trimestre, le groupe mise sur les lancements de jeux (MXGP 26, Hunting Simulator 3, Edge of Memories) et sur la nouvelle manette haut de gamme sous licence PS5 Revolution 5 Unlimited. La publication des résultats du premier semestre 2026-2027 est fixée au 30 novembre 2026, après Bourse.