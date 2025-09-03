Repli des marchés américains, PepsiCo en hausse

(AOF) - Les marchés américains se replient sur fond de progression des taux longs. Côté statistiques, les indices des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier ont signalé une amélioration de la conjoncture en août. Les investisseurs prendront surtout connaissance de la publication vendredi du rapport sur l'emploi du mois d'août. PepsiCo a progressé après qu'Elliott Management a annoncé mardi avoir pris une participation au capital de l'entreprise pour 4 milliards de dollars. Le Dow Jones a perdu 0,55% à 45295 points. Le Nasdaq Composite a reculé de 0,82% à 21279 points.

PepsiCo a avancé de 1,10% à 150,28 dollars après l'annonce de la prise de participation d'Elliott Management de 4 milliards de dollars dans son capital, selon le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Le fonds activiste a exhorté le géant des sodas à repenser ses activités nord-américaines de boissons et de snacks. Il a indiqué que le propriétaire de marques emblématiques telles que Pepsi-Cola, Lay's et Doritos faisait face à des résultats financiers jugés "médiocres".

Les chiffres économiques du jour

Le secteur manufacturier a renoué avec la croissance en août aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 53 le mois dernier contre 49,8 en juillet et un consensus de 53,3.

Les dépenses de construction ont reculé de 0,1% en juillet aux Etats-Unis après un repli de 0,4% en juillet. Elles sont conformes aux attentes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing

Boeing a annoncé que la société australienne Macquarie AirFinance lui a commandé 30 appareils 737-8. L'achat a été réservé en juillet sans être identifié sur le site web " commandes et livraisons du constructeur aéronautique américain. Avec cette commande, Macquarie AirFinance portera son portefeuille de 737 MAX à 70 appareils. Les détails financiers n'ont pas été révélés. Les appareils doivent être livrés jusqu'en 2032.

Ferrari

Deutsche Bank a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter et son objectif de cours de 430 euros à 520 euros sur Ferrari. Selon le bureau d'études, Ferrari devrait dévoiler lors de la journée investisseurs d'octobre des objectifs ambitieux à moyen terme, incluant une marge d'Ebit ajusté potentiellement supérieure à 30 % et un programme de rachat d'actions de 3 milliards d'euros, soit 4 % de la capitalisation boursière.

Kraft Heinz

Kraft Heinz a annoncé ce mardi sa scission en deux sociétés cotées indépendantes. Les deux futures entités seront Global Taste Elevation Co (qui regroupera les marques Heinz, Philadelphia et Kraft Mac & Cheese) et North American Grocery Co (qui rassemblera les marques Oscar Mayer, Kraft Singles et Lunchables). "La scission vise à maximiser les capacités des marques de Kraft Heinz" et à "permettre aux nouvelles sociétés de déployer leurs ressources sur leurs stratégies prioritaires distinctes", explique dans un communiqué l'entreprise agroalimentaire américaine.