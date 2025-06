Repli des Bourses européennes ; les négociations sino-américaines sous les projecteurs

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé la première séance de la semaine dans le rouge sur fond de faibles volumes en ce lundi de Pentecôte. La Chine et les Etats-Unis ont entamé ce lundi à Londres un nouveau round de négociations commerciales. Les stocks de grossistes sont ressortis outre-Atlantique supérieurs aux attentes en avril. Les investisseurs prendront notamment connaissance des données sur l'inflation américaine mercredi et de celles en France et en Allemagne vendredi. Le CAC 40 a reculé de 0,17% à 7791 points et l'EuroStoxx 50 de 0,17% à 5421 points.

En Europe, WPP a reculé de 2,76% à543,40 pence la Bourse de Londres après l'annonce du départ en fin d'année de son directeur général Mark Read. Il quittera ses fonctions le 31 décembre 2025, après sept ans à la tête du groupe et plus de trente ans en interne. Cette annonce intervient dans un contexte difficile alors que le fleuron britannique de la publicité a perdu son titre de numéro un mondial au profit de Publicis l’an dernier.

A Paris, Renault a progressé de 1,05% à 43,45 euros. Le constructeur automobile, qui restait sur trois précédentes séances dans le rouge, a assuré hier avoir été contacté par le ministère de la Défense pour s'implanter en Ukraine afin d'y produire des drones destinés à l'armée ukrainienne et française, mais n'avoir encore pris "aucune décision".

Sanofi (-1,06% à 87,47 euros) a indiqué qu'il livrera Beyfortus (nirsevimab) dès le début du troisième trimestre pour assurer une large disponibilité bien avant la saison 2025-2026 du virus respiratoire syncytial (VRS), qui commence généralement en novembre pour se terminer en mars. Les immunisations commencent au début de l'automne et ces livraisons anticipées permettront aux professionnels de santé d'aborder la saison en toute confiance.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont progressé de 0,2% au mois d'avril contre une hausse de 0,4% en mars. Ils étaient attendus stables.

A la clôture, l'euro progresse de 0,18% à 1,1419 dollar.