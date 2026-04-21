Repli de Wall Street avec un regain d'inquiétude à propos du Moyen-Orient

par Chuck Mikolajczak et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, voyant s'effacer des gains initiaux, alors que l'absence dans l'immédiat de nouveaux pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran a alimenté les inquiétudes sur la guerre au Moyen-Orient, reléguant au second plan un éventail de résultats trimestriels solides.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,59%, ou 293,18 points, à 49.149,38 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 45,13 points, soit 0,63%, à 7.064,01 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 144,43 points (0,59%) à 24.259,96 points.

Envisagée ces derniers jours, une deuxième session de négociations au Pakistan entre Washington et Téhéran n'a pas été confirmée, un représentant iranien de haut rang déclarant mardi à Reuters que des pourparlers pourraient avoir lieu seulement si l'administration Trump abandonnait sa politique de "pressions et menaces" ainsi que son objectif de faire capituler l'Iran.

Un représentant de la Maison blanche a déclaré à la mi-journée que le vice-président américain J.D. Vance, à la tête de la délégation américaine lors de la première réunion à Islamabad, avait suspendu son déplacement au Pakistan et se trouvait toujours à Washington pour des réunions politiques.

Ces commentaires ont favorisé le déclin des principaux indices de Wall Street au cours de l'après-midi, l'annonce par le président américain Donald Trump d'un prolongement de la trêve avec l'Iran étant intervenue juste après la clôture. Les marchés avaient été rassurés ces dernières semaines par la perspective d'un accord imminent entre Washington et Téhéran.

Alors que les investisseurs s'interrogent sur la résolution du conflit et les contours de celui-ci, il y a dans le même temps des "attentes très positives pour les résultats des entreprises, et l'économie va bien", a noté Thomas Martin, gestionnaire de portfolio chez GLOBALT Investments, à Atlanta.

"L'inconnue reste en l'occurrence ce qui va se produire avec l'Iran (...), et il est pour moi déconcertant que les gens pensent que cela va bien se passer", a-t-il ajouté.

Des données publiées dans la journée par le département américain du Commerce montrent que les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé plus qu'attendu en mars, sur fond de hausse des prix du carburant à cause de la guerre.

Une série de résultats trimestriels solides a conforté en début de séance les investisseurs, qui ont également gardé un oeil sur les commentaires au Sénat américain de Kevin Warsh, choisi par Donald Trump pour présider la Réserve fédérale (Fed). Warsh a dit n'avoir pas promis au président américain de baisser les taux d'intérêt, tentant de rassurer les sénateurs sur l'indépendance de la banque centrale américaine.

JPMorgan a relevé sa prévision annuelle pour le S&P-500, citant l'IA et les résultats des géants technologiques. Amazon

AMZN.O a annoncé lundi qu'il investirait jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic, signalant la volonté de la "tech" de continuer à investir massivement dans l'IA.

Parmi les valeurs, à noter, Apple AAPL.O a reculé de 2,52% après avoir annoncé que son directeur général Tim Cook quitterait le groupe et que John Ternus lui succéderait.

UnitedHealth UNH.N a grimpé de 7% après avoir relevé sa prévision annuelle de bénéfice et battu les attentes au premier trimestre.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Jean Terzian)