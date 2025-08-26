Repli continu attendu des marchés européens, discussions USA-Chine sur les taxes douanières

(AOF) - Les Bourses européennes devraient poursuivre leur mouvement baissier ce mardi à l'ouverture de la séance. Le CAC 40 devrait céder 0,92%. Un représentant de la Chine sur le commerce, Li Chenggang, va se rendre cette semaine à Washington afin d'ouvrir de nouvelles discussions sur les droits de douane avec Jamieson Greer, représentant américain au commerce, a indiqué hier le Wall Street Journal. En outre, suite au discours de Jerome Powell à Jackson Hole vendredi, Barclays, BNP Paribas et Deutsche Bank anticipent désormais une baisse de 25 points de base des coûts d'emprunt en septembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Capgemini

Capgemini a signé un accord pour l’acquisition de Cloud4C, leader des services managés automatisés pour les environnements cloud hybrides et souverains. Cette acquisition devrait être finalisée dans les prochains mois, sous réserve des autorisations réglementaires et autres conditions habituelles. Elle permettra à Capgemini de se renforcer sur le marché en forte croissance des services cloud managés et de développer davantage des solutions spécifiques par secteur, d’IA générative et de propriété intellectuelle afin de fluidifier la gestion du cloud et la migration.

Eiffage

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, a conclu trois nouvelles acquisitions en Espagne au cours de l'été. Elle a racheté la société CVS spécialisée dans les solutions de réfrigération pour l'industrie et le tertiaire, ainsi que dans les systèmes de détection et protection incendies. En 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. En parallèle, Eiffage Énergie Systèmes a acquis deux sociétés dans l'objectif de disposer d'une couverture nationale sur le marché des systèmes de contrôle et de gestion centralisée des bâtiments.

Klea Holding

Klea Holding a procédé au rachat et à l'annulation d’un peu plus de 20 millions de bons de souscription d’action (BSA) Park en circulation pour un montant total de 462 885 euros. " Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à limiter la dilution de ses actionnaires, et confirme que la société ne dépend pas de ces financements pour son développement. " explique le groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans divers secteurs

Spie

Spie, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l’acquisition de Voets & Donkers Koeltechniek B.V. et VND Technical Services B.V. Grâce à cette acquisition stratégique, Spie renforce son expertise dans les domaines des installations de refroidissement industriel, des systèmes de traitement de l’air, des pompes à chaleur, de l’automatisation industrielle et de l’ingénierie des équipements de procédés. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur le moral des ménages en août en France seront publiées à 8h45.

Aux Etats-Unis, les données sur les commandes de biens durables en juillet seront publiées à 14h30 suivies à 15h de l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en juin.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en août sera connu à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,05% à 1,1632 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont démarré la semaine en léger repli. Le marché parisien a nettement sous-performé les autres indices. Il a été pénalisé par la nette augmentation du spread entre la France et l’Allemagne, une mesure du risque politique, en fin de séance. François Bayrou, a déclaré qu'il solliciterait un vote de confiance le 8 septembre et le Rassemblement national a d'ores et déjà annoncé qu'il ne votera pas la confiance. Le CAC 40 a perdu 1,59% à 7843,04 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,86% à 5441,28 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en baisse, après avoir été rassurés vendredi par les déclarations de Jerome Powell à Jackson Hole. Il a ouvert la porte une baisse des taux d'intérêt en septembre. Côté valeurs, Nvidia publiera mercredi soir ses résultats trimestriels. Keurig Dr Pepper a chuté alors que le groupe va racheter le groupe agroalimentaire néerlandais JDE Peet's. Côté statistiques, les données sur le PIB américain au second trimestre seront publiées jeudi et l'indice PCE sera connu vendredi. Le Dow Jones a perdu 0,77% à 45282 points. Le Nasdaq a cédé 0,22% à 21449 points.