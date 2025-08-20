Repli attendu des indices américains avant Jackson Hole

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en recul ce mercredi, à la veille de l'ouverture du symposium de la Fed à Jackson Hole. Ce rendez-vous se conclura par le discours vendredi de Jerome Powell. En outre, les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit russo-ukrainien. Côté valeurs, Estée Lauder a dévoilé des prévisions de bénéfice par action inférieures aux attentes. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,12% et 0,21%.

Hier à Wall Street

Hormis le Dow Jones, les indices américains ont clôturé dans le rouge, avant le début jeudi de la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming. Le discours de Jerome Powell, président de la Fed, sera scruté vendredi dans un contexte où il subit des pressions de Donald Trump et de son gouvernement pour procéder rapidement à des assouplissements monétaires. Il s'exprimera sur les perspectives économiques du pays. Le Dow Jones a gagné 0,02%, à 44922 points tandis que le Nasdaq a cédé 1,46% à 21 314 points. Le S&P 500 a reculé de 0,59% à 6411 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Le compte rendu de la politique monétaire de la Fed sera publié à 20h.

Les valeurs à suivre

Analog Devices

Analog Devices a fait état au troisième trimestre d'un chiffre d'affaires en augmentation de 25% sur un an à 2,88 milliards de dollars. Le résultat opérationnel est en hausse de 67% à 818 millions de dollars. Le bénéfice net s'élève à 518 millions de dollars contre 1,47 milliard de dollars il y a un an. Le bénéfice dilué par action a progressé de 32% à 1,04 dollar. Pour le quatrième trimestre se terminant en octobre, Analog Devices cible un bénéfice ajusté par action allant de 2,12 à 2,32 dollars. Les revenus sont attendus entre 2,9 et 3,1 milliards de dollars.

Estée Lauder

Sur l'exercice 2024/2025, le chiffre d'affaires d'Estée Lauder recule de 8% à 14,32 milliards de dollars. Le groupe de cosmétiques affiche une perte opérationnelle de 785 millions de dollars contre un bénéfice opérationnel de 970 millions de dollars un an auparvant. La marge opérationnelle a diminué de 5,5% contre une hausse de 6,2% sur l'exercice précédent. La société enregistre une perte nette dilué par action ordinaire de 3,15 dollars contre un bénéfice net de 1,08 dollars l'année précédente.

Estée Lauder a annoncé que Dana Strong et Annabelle Yu Long ont été nommées par le conseil d'administration pour être élues administratrices lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra le 13 novembre 2025. Ces nominations doivent encore être ratifiées par ses actionnaires lors de cette assemblée. Dana Strong est actuellement CEO de Sky, opérateur de télévision par satellite qui fait partie du groupe Comcast, où elle supervise une vaste activité de médias et de divertissement dans six pays d'Europe.

Intel

Le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick a confirmé des discussions d'investissement entre le gouvernement et Intel. Il précise que les États-Unis veulent une participation au capital du fabricant mondial de semi-conducteurs en échange de subventions. Lutnick a déclaré hier que l'État n'aurait pas de droits de vote dans l'entreprise. "Ce n'est pas de la gouvernance, nous convertissons juste ce qui était une subvention sous Biden en équité ", a-t-il déclaré dans une interview sur CNBC.

Lowe's

Lowe's, dont le titre avance de 5% en avant-Bourse, a annoncé avoir conclu un accord pour racheter le distributeur de produits d'aménagement intérieur Foundation Building Materials pour près de 8,8 milliards de dollars. L'enseigne de magasins de bricolage a, par ailleurs, déclaré s'attendre pour l'ensemble de l'année 2025, à un chiffre d'affaires total compris entre 84,5 et 85,5 milliards de dollars, soit une augmentation par rapport à sa fourchette précédente de 83,5 à 84,5 milliards de dollars.

Target

Target a nommé Michael Fiddelke au poste de directeur général pour succéder à Brian Cornell, " Mon objectif numéro un est de nous ramener sur la voie de la croissance ", a déclaré le nouveau DG de Target qui a fait état d'un chiffre d'affaires net de 25,21 milliards de dollars pour le deuxième trimestre. Celui-ci dépasse les estimations : 24,93 milliards de dollars. La fréquentation des magasins s'est quant à elle améliorée, passant d'une baisse de 2,4% à un repli de 1,3% au deuxième trimestre.